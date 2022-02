Cina-Africa: commercio ai massimi storici nel 2021 (3)

(XINHUA) - NAIROBI, 28 FEB - SLANCIO PER LA RIPRESA "Attualmente, i Paesi di tutto il mondo devono ancora affrontare i due ardui compiti rappresentati da prevenzione e controllo delle epidemie, e dalla ripresa economica. Lo sviluppo di alta qualità dell'economia cinese ha dato impulso e fiducia alla ripresa economica globale e africana", come afferma Chen Mingjian, ambasciatrice cinese in Tanzania.

Secondo il Fondo Monetario Internazionale, nel 2021 il prodotto interno lordo della Cina ha rappresentato il 18% dell'economia mondiale e il suo contributo allo sviluppo economico globale è aumentato costantemente di anno in anno.

Nel contempo, la crescita economica costante della nazione orientale sta portando anche maggiori opportunità di sviluppo volte a stimolare la ripresa economica dei Paesi africani.

Zhao Zhiyuan, ambasciatore cinese in Etiopia afferma che "nel 2021, rispetto all'anno precedente, le esportazioni dell'Etiopia verso la Cina sono aumentate dell'8%; i nuovi investimenti diretti esteri delle aziende cinesi in Etiopia sono cresciuti del 346%; il valore dei progetti contrattuali appena sottoscritti dalle aziende cinesi in Etiopia è aumentato del 25%". (SEGUE)