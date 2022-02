Cina-Africa: commercio ai massimi storici nel 2021 (2)

(XINHUA) - NAIROBI, 28 FEB - CRESCERE CON LA CINA L'Unctad ritiene che il miglioramento dell'economia africana nel 2021 sia dovuto principalmente al miglioramento dell'ambiente esterno, in particolare al sostegno attivo della Cina e di altri mercati che hanno potenziato la capacità di esportazione dell'Africa. La crescita commerciale del continente è stata sostenuta anche dall'aumento dei prezzi delle materie prime.

Nel rapporto dello Swiss-African Business Circle si legge che negli ultimi 10 anni, la Cina ha creato in media 18.562 posti di lavoro all'anno in Africa, con incrementi annuali.

Ad esempio, il Paese orientale ha continuato ad aiutare lo Zimbabwe a sviluppare le sue infrastrutture, comprese le telecomunicazioni, l'energia e l'agricoltura con i progetti principali che includono l'espansione della Hwange Thermal Power Station, l'ampliamento del Robert Gabriel Mugabe International Airport e il nuovo edificio del parlamento.

Anche il Sudafrica è un importante partner commerciale della Cina, con il commercio bilaterale che rappresenta più di un quinto degli scambi sino-africani totali. Nel 2021, il volume totale del commercio tra Cina e Sudafrica ha raggiunto 54,35 miliardi di dollari, con una crescita annuale del 50,7%.

Nello stesso anno, gli investimenti cinesi in Sudafrica hanno totalizzato i 280 milioni di dollari, di cui 130 milioni in investimenti non finanziari e 150 milioni in investimenti finanziari. (SEGUE)