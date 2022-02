Al vaglio tribunale finanziario Chengdu-Chongqing

(XINHUA) - PECHINO, 28 FEB - La Cina sta esaminando la possibilità di istituire un tribunale finanziario nell'area Chengdu-Chongqing per rafforzare la tutela giudiziaria del settore finanziario e servire lo sviluppo dell'omonimo polo economico.

La proposta in merito all'istituzione del tribunale è stata presentata ieri durante una sessione in corso del Comitato permanente dell'Assemblea nazionale del popolo, la massima autorità legislativa cinese.

Secondo quanto si legge nel documento, il tribunale avrebbe giurisdizione commisurata a quella di un tribunale popolare intermedio nel dare udienza alle cause civili, commerciali e amministrative legate alla finanza a Chongqing e in parti della provincia del Sichuan che appartengono al polo economico.

Dalla proposta si evince che gli appelli presentati contro le sentenze di primo grado, emesse dal tribunale finanziario di Chengdu-Chongqing saranno giudicate dalla Corte Alta del Popolo di Chongqing.

Con una superficie di circa 185.000 km quadrati, il polo economico Chengdu-Chongqing occupa l'1,9% del territorio totale del Paese e nel 2019 contava una popolazione permanente di circa 96 milioni di persone. (XINHUA)