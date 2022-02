Spazio: Cina invia 22 satelliti,è missione da record

(XINHUA) - WENCHANG, 27 FEB - La Cina ha lanciato oggi un razzo Long March-8 per inviare 22 satelliti nell'orbita spaziale, stabilendo un record nazionale per quanto riguarda il maggior numero di veicoli di questo tipo lanciati da un singolo razzo.

Il mezzo è partito alle 11:06 nella mattina di Pechino dal Wenchang Spacecraft Launch Site situato nella provincia meridionale di Hainan, prima di inviare i satelliti nell'orbita prestabilita.

Questi ultimi saranno poi rilasciati in 12 gruppi e il loro utilizzo servirà principalmente per servizi commerciali di telerilevamento, monitoraggio dell'ambiente marino, prevenzione degli incendi boschivi e mitigazione dei disastri.

Quella in questione è la 409esima missione di volo dei razzi vettore Long March.

Il Long March-8 usato per il lancio odierno è una versione modificata del razzo vettore di media portata ed è lungo 48 metri, con un peso al decollo di 198 tonnellate. Questo impiega propellenti non tossici e non inquinanti con una capacità di 3 tonnellate per l'orbita sincrona solare.

Rispetto al modello originale, quello modificato non è dotato di booster laterali ma è in grado di lanciare più satelliti con diversi requisiti orbitali. (SEGUE)