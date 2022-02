Pechino 2022:Paralimpiadi,coordinamento alto livello

(XINHUA) - PECHINO, 27 FEB - Il Comitato Paralimpico Internazionale (Cpi) e il comitato organizzatore di Pechino per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2022 (Bocog) hanno tenuto oggi la loro prima conferenza di alto livello in collegamento video, durante la quale si è discusso dei preparativi per le Paralimpiadi.

Cai Qi, presidente del Bocog, ha detto: "la conversione per le Paralimpiadi invernali è iniziata dalla chiusura delle Olimpiadi invernali di Pechino. Le sedi, i servizi, le trasmissioni e i segnali per le prossime Paralimpiadi sono pronti e sono stati riconosciuti dagli esperti del Cpi".

Quest'ultimo ha aggiunto: "siamo fiduciosi in merito al fatto che ospiteremo delle Paralimpiadi invernali di successo pari alle Olimpiadi e il Bocog lavorerà a stretto contatto con il Comitato Paralimpico Internazionale per raggiungere l'obiettivo".

Il presidente del Cpi Andrew Parsons ha elogiato i preparativi del Bocog per le Paralimpiadi invernali, sottolineando che la Cina ha fatto grandi sforzi per attirare un maggior numero di persone disabili a prendere parte agli sport invernali e aggiungendo che "gli attenti servizi forniti dai volontari di Pechino 2022 ci hanno fatto sentire l'ospitalità del popolo cinese".

Parsons ha concluso: "speriamo tutti di rafforzare ulteriormente il nostro coordinamento e di vedere gli atleti di tutto il mondo divertirsi durante i Giochi". (XINHUA)