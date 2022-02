Covid: Cina, 6 casi locali confermati a Tianjin

(XINHUA) - TIANJIN, 27 FEB - La municipalità di Tianjin, nel nord della Cina, ha segnalato sei casi confermati di Covid-19 a trasmissione locale e un asintomatico nelle prime 12 ore della giornata odierna, come fa sapere il quartier generale municipale per la prevenzione e il controllo del virus.

Tutti i nuovi contagi registrati sono stati rilevati tra soggetti in quarantena nella zona della Binhai New Area e sono legati a un centro per massaggi plantari. Da oggi, l'attività è stata classificata come zona ad alto rischio per Covid-19 . Sono in corso ulteriori indagini epidemiologiche. (XINHUA)