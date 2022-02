Cina: sharing economy cresciuta del 9,2% nel 2021

(XINHUA) - PECHINO, 27 FEB - Nel 2021 la sharing economy cinese ha mostrato resilienza e potenziale, con un fatturato di mercato in crescita di circa il 9,2% su base annua come evidenziato da un rapporto dello State Information Center in merito a tale settore in Cina.

Secondo quest'ultimo, lo scorso anno il giro d'affari totale del mercato è stato di circa 3.690 miliardi di yuan (circa 582,5 miliardi di dollari).

Gli uffici condivisi hanno visto l'espansione più rapida, con la dimensione del mercato che è cresciuta del 26,2% su base annua.

Nel documento si legge che turbata da sporadiche recrudescenze del Covid-19 e dalle relative misure di regolamentazione, la dimensione del mercato degli alloggi condivisi si è ridotta del 3,8% rispetto all'anno precedente.

Nel documento si legge infine che nel 2021 i servizi condivisi hanno continuato a svolgere un ruolo fondamentale nella crescita economica, citando come esempio il fatto che le entrate dei servizi da asporto online hanno rappresentato circa il 21,4% delle entrate totali del settore della ristorazione cinese. (XINHUA)