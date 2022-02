Cina: più casi per tribunale proprietà intellettuale

(XINHUA) - PECHINO, 27 FEB - Il tribunale per la proprietà intellettuale della Corte Suprema del Popolo cinese ha accettato 9.458 casi in appello dalla sua inaugurazione avvenuta nel gennaio 2019, con una crescita media annuale del 49,3% rilevata negli ultimi tre anni.

Secondo un rapporto sull'attuazione di una risoluzione riguardante la procedura di contenzioso per i casi di proprietà intellettuale, tra le cause 7.680 sono state concluse dal tribunale della proprietà intellettuale.

Il documento è stato presentato oggi per la revisione durante una sessione in corso del Comitato permanente dell'Assemblea nazionale del popolo.

Il tribunale della proprietà intellettuale della Corte Suprema del Popolo è stato istituito nel gennaio 2019 per dare udienza ai ricorsi sui brevetti e altri casi di proprietà intellettuale legati alla tecnologia, nonché ai casi anti-monopolio, come parte degli sforzi del Paese volti a rafforzare la protezione dei diritti di proprietà intellettuale e promuovere un ambiente commerciale di livello mondiale.

