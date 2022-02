Cina: più casi per tribunale proprietà intellettuale (2)

(XINHUA) - PECHINO, 27 FEB - Nel rapporto si legge che oltre un quinto dei casi trattati dal tribunale ha visto coinvolti la nuova generazione di tecnologie dell'informazione, la produzione di attrezzature di fascia alta, la biomedicina e altri settori emergenti di importanza strategica.

Zhou Qiang, presidente della Corte Suprema del Popolo, ha asserito nel consegnare il documento alla sessione che i tribunali cinesi rafforzeranno ulteriormente la protezione delle innovazioni scientifiche e tecnologiche e miglioreranno la tutela giudiziaria dei diritti di proprietà intellettuale per le tecnologie di base nei campi chiave e nelle industrie emergenti.

Quest'ultimo ha aggiunto che saranno prese misure concrete per mantenere una concorrenza di mercato equa, sottolineando gli sforzi profusi per garantire la gestione legale e imparziale dei casi di proprietà intellettuale legati a questioni estere.

