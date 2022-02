Cina: concorso online per appassionati kung fu

(XINHUA) - ZHENGZHOU, 27 FEB - Un concorso di kung fu a livello mondiale in modalità online e ospitato dal Tempio Shaolin nella provincia cinese centrale dell'Henan, terra natia del kung fu Shaolin, ha attirato oltre 5.000 appassionati provenienti da 90 Paesi e regioni.

Tra questi Marta Neskovic, 29 anni, dalla Serbia, si è aggiudicata il titolo nello 'Yizhaogong' femminile, o Shaolin kung fu 'one move', grazie alla sua superba performance.

Grazie all'influenza di sua madre, quest'ultima si è interessata allo Shaolin e al buddismo Chan quando era piccola, all'epoca culture diverse e innovative.

Neskovic, che è anche un'antropologa, praticava già le arti marziali prima di recarsi al Tempio Shaolin nel 2018 dove ha ricevuto una formazione professionale: "sono rimasta lì per due anni e mezzo, amo molto il kung fu. Praticarlo fa bene alla salute mentale e fisica".

Il Tempio Shaolin svolge da anni attività di scambio e interazione con i suoi appassionati in tutto il mondo e infatti ogni anno sono circa 2.000 gli stranieri che si recano presso la struttura, che ha alle spalle 1.500 anni di storia, per imparare il kung fu e sperimentare la vita Shaolin.

"Per via della pandemia di Covid-19, quest'anno il Tempio Shaolin ha organizzato una competizione online, fornendo una piattaforma dalla quale gli appassionati di kung fu esteri possono partecipare", spiega Shi Yongxin, abate del tempio.

I concorrenti si sono iscritti alla competizione online e hanno caricato dei video, che sono stati valutati da giudici professionisti. In alcuni di questi vi è anche la partecipazione dei familiari dei candidati con gli abitanti locali riuniti per assistere.

L'austriaco Werner Preining, 81 anni, è stato uno dei partecipanti più anziani. L'uomo ha iniziato a imparare il kung fu otto anni fa ed è stato in Cina quattro volte: "mi piace molto il kung fu perché è diventato parte del mio stile di vita".

Il concorso ha promosso lo scambio tra la cultura cinese ed altre tramite il kung fu Shaolin, afferma Andreas Riecken, ambasciatore austriaco in Cina, in una lettera di congratulazioni.

I risultati della gara online saranno pubblicati all'inizio di marzo e i vincitori del primo premio saranno invitati al Tempio Shaolin per vivere un'esperienza reale.