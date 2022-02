Cina: concorso online per appassionati kung fu

(XINHUA) - ZHENGZHOU, 27 FEB - Un concorso di kung fu a livello mondiale in modalità online e ospitato dal Tempio Shaolin nella provincia cinese centrale dell'Henan, terra natia del kung fu Shaolin, ha attirato oltre 5.000 appassionati provenienti da 90 Paesi e regioni.

Tra questi Marta Neskovic, 29 anni, dalla Serbia, si è aggiudicata il titolo nello 'Yizhaogong' femminile, o Shaolin kung fu 'one move', grazie alla sua superba performance.

Grazie all'influenza di sua madre, quest'ultima si è interessata allo Shaolin e al buddismo Chan quando era piccola, all'epoca culture diverse e innovative.

Neskovic, che è anche un'antropologa, praticava già le arti marziali prima di recarsi al Tempio Shaolin nel 2018 dove ha ricevuto una formazione professionale: "sono rimasta lì per due anni e mezzo, amo molto il kung fu. Praticarlo fa bene alla salute mentale e fisica". (SEGUE)