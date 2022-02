Cina: ampliata produzione batterie al litio nel 2021

(XINHUA) - PECHINO, 27 FEB - Lo scorso anno è stata registrata in Cina una solida crescita per il settore delle batterie agli ioni di litio nell'ambito degli sforzi nazionali volti al raggiungimento del picco delle emissioni di anidride carbonica e la neutralità carbonica.

È quanto mostrano i dati ufficiali del ministero dell'Industria e dell'Informatica secondo i quali la produzione di batterie agli ioni di litio ha raggiunto 324 GWh nel 2021, con un'impennata del 106% rispetto all'anno precedente.

In particolare, la produzione di batterie agli ioni di litio impiegate per i prodotti di consumo ha raggiunto 72 GWh, con un aumento del 18% rispetto all'anno prima. La produzione di quelle utilizzate per l'alimentazione e l'immagazzinamento di energia si è attestata rispettivamente a 220 GWh e 32 GWh, rappresentando un incremento su base annua del 165% e del 146%.

Secondo i dati, nel 2021 il valore di produzione totale del settore ha superato quota 600 miliardi di yuan (circa 94,72 miliardi di dollari). (XINHUA)