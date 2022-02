Pechino 2022: aperti i villaggi paralimpici

(XINHUA) - PECHINO, 26 FEB - Ieri hanno aperto ufficialmente i Villaggi Paralimpici Invernali di Pechino 2022 nelle zone di competizione di Pechino, Yanqing e Zhangjiakou, con più di 630 persone registrate nel primo giorno.

Per tutta la durata dei Giochi, il villaggio paralimpico di Pechino dovrebbe ospitare 14 delegazioni e circa 500 ospiti. Per accogliere e servire il personale in arrivo, il Villaggio di Pechino ha completato la transizione per le Paralimpiadi in 44 ore.

Il villaggio fornirà servizi completi, per esempio in materia di cibo, alloggio e trasporto.

Appartamenti, palestre, centri di intrattenimento e altre aree sono state dotate di strutture temporaneamente modificate per favorire l'accessibilità. Il layout della caffetteria è stato riprogettato, con più di 100 posti a sedere per chi utilizza una sedia a rotelle che sono stati preparati per gli abitanti del villaggio.

All'interno del villaggio è stato allestito anche un centro di manutenzione, mentre sono state sviluppate politiche flessibili di controllo della sicurezza.

Secondo i dati ufficiali, 49 delegazioni si sono qualificate per partecipare ai Giochi Paralimpici Invernali di Pechino 2022, con più di 1.700 atleti e tecnici che dovrebbero trasferirsi nei tre villaggi nei prossimi giorni. (XINHUA)