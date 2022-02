Le strutture paralimpiche cinesi 'sono le migliori'

(XINHUA) - YANQING, 26 FEB - Le strutture del Villaggio paralimpico di Yanqing e del National Alpine Skiing Center sono le migliori delle ultime tre Paralimpiadi. Lo ha dichiarato l'allenatore olandese Nicky Elsewaerd.

"Sono stato a Sochi e Pyeongchang e queste strutture sono di gran lunga le migliori per le Paralimpiadi", ha affermato il tecnico un giorno dopo il suo arrivo in Cina.

Dopo l'apertura ufficiale del Villaggio paralimpico di Yanqing avvenuta ieri, gli atleti provenienti da Norvegia, Svezia, Paesi Bassi, Cina e altri Paesi si sono allenati oggi presso il centro nazionale di sci alpino.

"Le strutture sono perfette. Tutto è buono e accettabile.

Abbiamo stanze e camere da letto grandi. Hanno previsto camere speciali per gli atleti con la sedia a rotelle. Finora, sembra che gli organizzatori in Cina abbiano fatto un buon lavoro", ha commentato Elsewaerd che dice di aver dormito bene ieri sera nel villaggio.

L'allenatore ha anche apprezzato molto il cibo cinese nel Villaggio paralimpico, sostenendo che i piatti di Yanqing sono ancora più buoni di quelli di Pechino e Zhangjiakou.

Alla domanda sugli obiettivi per le prossime Paralimpiadi, il tecnico ha risposto che lui e la sua squadra di sci alpino vogliono intascare una medaglia a Yanqing.

"Non ho intenzione di dire il numero, ma resterò deluso se non porteremo a casa una medaglia", ha concluso Elsewaerd.

I Giochi Paralimpici Invernali di Pechino si apriranno il 4 marzo, con tutte le discese di sci alpino in programma il giorno seguente. (XINHUA)