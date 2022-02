Covid: in Cina continentale 93 nuovi casi locali

(XINHUA) - PECHINO, 26 FEB - Ieri in Cina continentale sono state segnalate 93 infezioni di Covid-19 a trasmissione locale.

Lo ha reso noto oggi la Commissione Sanitaria Nazionale.

Di queste, 32 sono emerse in Mongolia Interna, 30 nel Guangdong, 10 nel Liaoning, 9 nel Guangxi, 4 nello Jiangsu, 3 nello Yunnan, 2 nel Sichuan e una rispettivamente a Pechino, Heilongjiang e Fujian, come mostra il rapporto odierno della commissione.

Secondo le cifre ufficiali, ieri sono stati rilevati anche 156 casi di Covid-19 importati in 12 suddivisioni a livello provinciale, mentre nella stessa giornata non è stato riportato alcun nuovo caso sospetto né decesso per Covid-19.

La commissione ha annunciato che ieri sono stati individuati un totale di 118 casi asintomatici, di cui 88 provengono da fuori della Cina continentale, mentre il numero totale di contagi confermati di Covid-19 segnalati nella Cina continentale, sia locali che importati, è arrivato a quota 108.853.

Ieri i pazienti ancora in trattamento erano 2.431, di cui 18 in condizioni gravi. Sin dallo scoppio dell'epidemia, sono morte 4.636 persone in totale a causa del virus in Cina continentale.

(XINHUA)