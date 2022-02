Covid: diffusione stabile dopo Festival di Primavera

(XINHUA) - PECHINO, 26 FEB - La Cina non ha assistito a un'ulteriore diffusione del Covid-19 durante i 40 giorni del Festival di Primavera che si è concluso ieri. Lo ha dichiarato oggi il funzionario del ministero dei Trasporti Zhou Min nel corso di una conferenza stampa.

Il portavoce ha affermato che le autorità locali dei trasporti hanno preso provvedimenti adeguati per implementare i protocolli di controllo dell'epidemia, incluso il rafforzamento della disinfezione e della ventilazione, il monitoraggio della temperatura dei passeggeri e le restrizioni sui posti a sedere.

Durante l'esodo per il Festival di Primavera di quest'anno, in Cina sono stati registrati un totale di 1,06 miliardi di viaggi di passeggeri, con un aumento del 21,8% rispetto alle cifre del 2021, ha aggiunto Zhou.

Le scuole primarie e secondarie in 25 suddivisioni a livello provinciale in tutto il Paese hanno iniziato il semestre primaverile a partire da oggi, come ha ricordato il funzionario del ministero dell'Istruzione Liu Peijun. (XINHUA)