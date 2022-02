Cina: Wang Yi elabora posizione sull'Ucraina

(XINHUA) - PECHINO, 26 FEB - Il consigliere di Stato cinese e ministro degli Esteri Wang Yi ha elaborato ieri la posizione di base della Cina sulla questione ucraina.

L'ufficiale ha anche avuto un approfondito scambio di opinioni sulla situazione in Ucraina durante i colloqui telefonici con il ministro degli Esteri britannico Liz Truss, con l'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza Josep Borrell e con Emmanuel Bonne, consigliere diplomatico del presidente francese Emmanuel Macron.

Sulla posizione di base della Cina sulla questione ucraina, Wang ha sottolineato i seguenti cinque punti.

In primo luogo, il Paese asiatico sostiene fermamente il rispetto e la salvaguardia della sovranità e dell'integrità territoriale di tutti gli Stati, attenendosi con serietà agli scopi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite. La posizione della Cina è coerente, chiara e si applica anche alla questione dell'Ucraina.

In secondo luogo, la Cina sostiene il concetto di sicurezza comune, globale, cooperativa e sostenibile, ha precisato il Ministro.

La Cina ritiene che la sicurezza di un Paese non possa venire a scapito di quella degli altri e che la sicurezza regionale non possa essere garantita rafforzando e persino espandendo i blocchi militari. Inoltre, le ragionevoli preoccupazioni di sicurezza di tutti gli Stati dovrebbero essere rispettate.

Dopo le cinque occasioni consecutive di espansione verso est dell'Organizzazione del Trattato Nord Atlantico, le richieste legittime della Russia in merito alla sicurezza dovrebbero essere considerate seriamente e risolte in modo adeguato, ha aggiunto Wang.

In terzo luogo, la Cina ha seguito l'evoluzione della questione ucraina e la situazione attuale è qualcosa che il Paese asiatico non vuole vedere.

È assolutamente indispensabile che tutte le parti esercitino la necessaria moderazione per evitare che la situazione in Ucraina possa peggiorare o addirittura finire fuori controllo.

La sicurezza delle vite e delle proprietà della gente comune dovrebbe essere efficacemente salvaguardata, e in particolare, devono essere evitate crisi umanitarie su larga scala. (SEGUE)