Cina: Wang Yi elabora posizione sull'Ucraina (2)

(XINHUA) - PECHINO, 26 FEB - In quarto luogo, la parte cinese sostiene e incoraggia tutti gli sforzi diplomatici che portano alla soluzione pacifica della crisi ucraina e il Paese asiatico accoglie con favore i colloqui diretti e i negoziati tra la Russia e l'Ucraina, da svolgersi il più presto possibile.

La questione ucraina si è evoluta in un complesso contesto storico. L'Ucraina dovrebbe essere un ponte di comunicazione tra l'Est e l'Ovest, invece di essere il fronte di scontro tra grandi Paesi.

La Cina sostiene anche l'Europa e la Russia nei propri sforzi per tenere un dialogo su un piano di parità sulla questione della sicurezza europea e alla fine formare un meccanismo di sicurezza europeo equilibrato, efficace e sostenibile.

In quinto luogo, la Cina ritiene che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dovrebbe svolgere un ruolo costruttivo nella risoluzione della questione ucraina e che la pace e la stabilità regionali, così come la sicurezza di tutti i Paesi, dovrebbero essere messe al primo posto.

Le azioni intraprese dal Consiglio di Sicurezza dovrebbero ridurre la tensione piuttosto che gettare benzina sul fuoco e dovrebbero aiutare a far avanzare la soluzione della questione attraverso mezzi diplomatici, piuttosto che aggravare ulteriormente la questione.

La Cina è sempre contraria a citare intenzionalmente il Capitolo VII nelle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza per autorizzare l'uso della forza e delle sanzioni.

Wang ha dichiarato che la Cina, come membro permanente del Consiglio di Sicurezza e come grande Paese responsabile, ha sempre adempiuto fedelmente ai propri obblighi internazionali e ha svolto un ruolo costruttivo nella salvaguardia della pace e della stabilità mondiale.

Quando si parla di questioni di pace e sicurezza, la Cina è un grande Paese con i migliori trascorsi, ha precisato il Ministro, aggiungendo che la nazione asiatica non ha mai invaso altri Stati, non ha avviato guerre per procura, non ha cercato sfere di influenza né si è impegnata in qualsiasi confronto militare tra blocchi.

La Cina aderisce alla via della pace, dello sviluppo ed è impegnata a costruire una comunità con un futuro condiviso per l'umanità, ha affermato Wang.

Il Paese asiatico continuerà a respingere fermamente tutte le egemonie e i poteri forti, a salvaguardare fermamente i diritti, gli interessi legittimi e legali degli Stati in via di sviluppo, specialmente di quelli di piccole e medie dimensioni, ha concluso il Ministro. (XINHUA)