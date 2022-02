Cina: progetto congiunto Faw, Byd per batterie

(XINHUA) - CHANGCHUN, 26 FEB - La principale casa automobilistica cinese First Automotive Works (Faw) e il principale produttore di veicoli a nuova energia (new energy vehicles o Nev) Byd hanno dato il via oggi alla costruzione di un impianto di produzione di batterie a Changchun, capoluogo della provincia di Jilin nella Cina nord-orientale.

Con un investimento totale di 13,5 miliardi di yuan (circa 2,14 miliardi di dollari), il progetto dovrebbe soddisfare le esigenze di un milione di auto elettriche e raggiungere un valore della produzione di oltre 20 miliardi di yuan.

Byd rafforzerà la cooperazione con Faw volta a costruire una base strategica per il settore delle batterie nel nord-est della Cina, come ha dichiarato il presidente di Byd Wang Chuanfu.(XINHUA)