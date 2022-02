Cina: prima licenza commerciale guida senza pilota

(XINHUA) - TAIYUAN, 26 FEB - La città di Yangquan nella provincia dello Shanxi, nel nord della Cina, ha rilasciato ieri una licenza a Baidu per le operazioni commerciali dei servizi di guida autonoma senza pilota - la prima del suo genere approvata nel Paese asiatico.

"Questo significa che non sarà più necessario un supervisore della sicurezza al posto di guida nei veicoli autonomi di Baidu che operano in aree designate della città", ha dichiarato Nie Yuren, direttore generale di Baidu Intelligent Driving Business Group Solutions. La licenza permette anche la riscossione delle tariffe, ha aggiunto Nie.

Baidu ha lanciato le proprie attività di ricerca e sviluppo nel campo della guida autonoma nel 2013. Finora, l'azienda ha effettuato prove su strada in quasi 30 città cinesi.

Sempre ieri, ha aperto a Yangquan il quinto Apollo Park, una base di prova per la guida autonoma di Baidu e i relativi sistemi di infrastrutture. La struttura segue quelle di Pechino, Guangzhou, Shanghai e Wuzhen nella provincia di Zhejiang.

