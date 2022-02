Cina: impegno per dare più posti letto ad anziani

(XINHUA) - PECHINO, 26 FEB - In qualità di Paese pronto ad affrontare il problema dell'invecchiamento della sua popolazione, la Cina si sta muovendo per affrontare i problemi della cura degli anziani, in particolare la proporzionale mancanza di posti letto per l'assistenza infermieristica a questa categoria.

La Cina ha una considerevole popolazione di anziani con disabilità, ma l'enorme domanda di servizi professionali di assistenza per i cittadini senior non è ancora stata soddisfatta.

Per colmare il divario, il Consiglio di Stato cinese ha recentemente pubblicato un piano che specifica una serie di misure di sostegno volte ad aumentare l'offerta di posti letto per l'assistenza infermieristica negli istituti di cura per gli anziani e per aumentare la loro percentuale in tali strutture al 55% entro il 2025 - un obiettivo delineato nel 14° piano quinquennale della Cina (2021-2025).

Sarà fornito sostegno a circa 1.000 istituzioni pubbliche di cura per gli anziani, in modo da aumentare il numero di posti letto per l'assistenza infermieristica e una parte più ampia del bilancio del governo centrale sarà investito in progetti per costruire nuove strutture di cura per gli anziani e migliorare tali servizi, come si legge nel piano appena rilasciato. (SEGUE)