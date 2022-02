Cina: impegno per dare più posti letto ad anziani (2)

(XINHUA) - PECHINO, 26 FEB - In base al piano, saranno compiuti sforzi per guidare le autorità locali a implementare sussidi differenziati per i posti letto ordinari e quelli per l'assistenza infermieristica, a migliorare i protocolli che verificano la validità dei posti letto per l'assistenza infermieristica e a stabilire regolamenti per la valutazione dello standard e della qualità dei servizi di cura a lungo termine.

Mentre l'offerta di posti letto per l'assistenza infermieristica per gli anziani nelle istituzioni professionali sarà aumentata, sono incoraggiati anche i servizi di assistenza comunitaria e a domicilio.

Molte località hanno sperimentato servizi di assistenza agli anziani a domicilio, offrendo aiuti come strutture adatte agli anziani, letti per l'assistenza infermieristica e attrezzature di monitoraggio.

Le istituzioni sono incoraggiate a fornire servizi di assistenza professionale direttamente nelle case della popolazione, un altro passo che contribuirà a soddisfare la domanda. (XINHUA)