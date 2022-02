Cina: forte crescita aziende quotate in borsa

(XINHUA) - PECHINO, 26 FEB - Le imprese quotate in borsa in Cina hanno registrato una forte crescita del proprio valore di mercato e dei profitti l'anno scorso. Questo è quanto emerge dagli ultimi dati pubblicati dalla China Securities Regulatory Commission.

In base alle cifre ufficiali alla fine del 2021 un totale di 4.615 imprese erano quotate nelle borse di Shanghai e Shenzhen, tra cui oltre il 70% delle prime 500 aziende cinesi.

Il valore totale di mercato di queste compagnie si è classificato secondo a livello globale, arrivando a 91.600 miliardi di yuan (circa 14.460 miliardi di dollari), come ha affermato la commissione.

Nel 2021, il profitto attribuibile agli azionisti ha raggiunto il livello record di 1.670 miliardi yuan, con un aumento del 17% su base annua. (XINHUA)