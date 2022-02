Cina: 1,86 mln passeggeri in nuovo aeroporto Pechino

(XINHUA) - PECHINO, 26 FEB - Il Daxing International Airport di Pechino ha gestito circa 19.000 voli in entrata e in uscita, oltre a 1,86 milioni di passeggeri durante i 40 giorni del Festival di Primavera, che si è concluso ieri.

Secondo l'amministrazione dell'aeroporto, sono stati serviti oltre 480 voli e 46.000 passeggeri in media ogni giorno, durante la stagione di picco degli spostamenti del Festival di Primavera. Il record è stato raggiunto il 20 febbraio, con 605 decolli e atterraggi, per un totale di 73.000 passeggeri serviti. (XINHUA)