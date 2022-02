Cina: +12,5% viaggi aerei per Festival di Primavera

(XINHUA) - PECHINO, 26 FEB - In Cina sono stati registrati un totale di 39,82 milioni di viaggi aerei durante l'esodo di 40 giorni del Festival di Primavera che si è concluso ieri. Questo è quanto emerge dai dati pubblicati dalla Civil Aviation Administration of China.

Secondo l'autorità dell'aviazione civile, la cifra è salita rispettivamente del 12,5% e del 3,8% se paragonata allo stesso periodo del 2021 e del 2020.

Durante il periodo di picco degli spostamenti, il tasso di puntualità delle compagnie aeree cinesi è arrivato al 95,94%, in aumento di 2,26 punti percentuali rispetto al livello del 2021.

Le compagnie aeree cinesi hanno operato 464.000 voli durante il periodo in esame, con un balzo del 30,3% rispetto all'esodo di un anno fa.

Il periodo di alta stagione per i viaggi del Festival di Primavera, conosciuto anche come Chunyun, nel 2022 è durato dal 17 gennaio al 25 febbraio. In quei giorni molti cinesi si spostano per riunirsi con le famiglie in occasione del Nuovo Anno Lunare cinese, che quest'anno cadeva il 1° febbraio.

(XINHUA)