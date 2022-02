Spazio:Cina,veicolo lancio con modulo riutilizzabile

(XINHUA) - PECHINO, 25 FEB - Il veicolo di lancio con equipaggio di nuova generazione della Cina potrebbe avere un primo modulo, o stadio, riutilizzabile in grado di effettuare un atterraggio morbido verticale; lo ha riferito oggi lo Science and Technology Daily.

Wang Xiaojun, a capo della China Academy of Launch Vehicle Technology, afferente alla China Aerospace Science and Technology Corporation, ha spiegato che il primo stadio riutilizzabile potrà eseguire la decelerazione del motore durante il rientro, il controllo autonomo e decelerare tramite timoni pneumatici.

Quest'ultimo ha affermato, nel corso di un recente simposio internazionale sullo sviluppo del volo spaziale con equipaggio, che durante l'atterraggio il primo stadio sarà ulteriormente decelerato e assicurato da un sistema di recupero a terra che allocherà più componenti di ritorno dal razzo a terra per ridurre il carico del veicolo di lancio.

Il veicolo di lancio con equipaggio di nuova generazione adotterà un design modulare e universale con capacità di trasporto sia di uomini che di carichi.

Il mezzo sarà dotato di una configurazione a due stadi con una capacità di trasporto nell'orbita terrestre bassa di circa 14 tonnellate per le missioni della stazione spaziale in prossimità della Terra e una configurazione a tre stadi più booster con una capacità di trasporto in orbita lunare di circa 27 tonnellate per le esplorazioni al di là della Luna.

L'attuale programma spaziale cinese con equipaggio utilizza principalmente razzi vettore Long March-2F, Long March-7 e Long March-5B. (XINHUA)