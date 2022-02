Pechino 2022: le Paralimpiadi eliminano le barriere

(XINHUA) - PECHINO, 25 FEB - I prossimi Giochi Paralimpici Invernali di Pechino 2022 hanno dato impulso allo sviluppo di spazi senza barriere a Pechino e nella città co-ospite di Zhangjiakou, così come in altre aree del Paese.

Le strutture e i servizi senza barriere create presso il Beijing National Aquatics Center per il 2021 World Wheelchair Curling Championship, l'unico evento di prova organizzato prima delle Paralimpiadi di Pechino 2022, sono stati ampiamente lodati per il design pensato appositamente per i partecipanti con disabilità.

Il National Aquatics Center, noto come 'Water Cube', è stato convertito in "Ice Cube" per ospitare le gare di curling e wheelchair curling durante i Giochi di Pechino.

Nella struttura i posti a sedere e i servizi igienici accessibili presso gli spalti degli spettatori sono stati raddoppiati e saranno mantenuti in modo permanente dopo i Giochi.

Oltre alle rampe speciali per gli atleti e gli arbitri, il Comitato Organizzatore dei Giochi ha installato rampe accessibili presso la tribuna dei media per facilitare il lavoro dei giornalisti con disabilità.

Al National Alpine Skiing Center, nel quartiere di Yanqing, sobborgo settentrionale di Pechino, delle funivie appositamente progettate soddisferanno le esigenze degli atleti con deficit agli arti inferiori.

Altri servizi accessibili, che vanno dalla navigazione mobile al broadcasting in lingua dei segni, contribuiscono all'esperienza senza barriere dei Giochi.

"Gli standard dell'ambiente senza barriere di Pechino hanno soddisfatto i requisiti per ospitare un'Olimpiade invernale 'semplice, sicura e splendida' ", ha dichiarato poco fa Dong Lianmin, vice presidente della Federazione delle Persone con Disabilità di Pechino, durante una conferenza stampa.

Per rispettare l'impegno di costruire un ambiente senza barriere per i Giochi del 2022, negli ultimi anni Pechino e Zhangjiakou hanno intensificato gli sforzi per creare strutture e servizi accessibili.

Nel novembre 2019, la capitale ha lanciato una campagna triennale per rendere la città più accessibile. In questo periodo, circa 336.000 siti in tutta Pechino hanno completato interventi di ristrutturazione per eliminare le barriere.

(SEGUE)