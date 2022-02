Pechino 2022: le Paralimpiadi eliminano le barriere (2)

(XINHUA) - PECHINO, 25 FEB - Anche la città di Zhangjiakou ha potenziato le sue strutture di accessibilità. A partire da gennaio 2022, ha costruito o rinnovato oltre 358 km di marciapiedi per le persone cieche, 680 servizi igienici senza barriere, un gran numero di posti a sedere privi di barriere per gli spettatori nei luoghi pubblici, e camere d'albergo accessibili.

Yang Jinkui, funzionario del Comitato Organizzatore di Pechino, ha sottolineato l'impegno del Comitato per la sostenibilità e il lavoro legato al patrimonio dei Giochi.

Durante i preparativi per i Giochi, i concetti di inclusività e accessibilità sono stati notevolmente promossi, il che avrà un impatto positivo anche sul processo decisionale del governo e sulla consapevolezza pubblica, ha aggiunto Yang. (XINHUA)