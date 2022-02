Pechino 2022: Cpi, Paralimpiadi saranno un successo

(XINHUA) - PECHINO, 25 FEB - La Cina possiede la competenza per ospitare i Giochi Paralimpici Invernali di Pechino 2022; ad affermarlo, Andrew Parsons, presidente del Comitato Paralimpico Internazionale (Cpi).

Le osservazioni di quest'ultimo sono emerse nel corso di un'intervista concessa a Xinhua, aggiungendo che ha grandi aspettative sulle prestazioni dei team nazionali cinesi e descrivendo le Olimpiadi invernali di Pechino quali "sorprendenti e incredibili".

Parsons ha affermato che organizzare i Giochi nel contesto pandemico è stato impegnativo, ma la strategia concepita dagli organizzatori di Pechino 2022 e dal governo cinese ha funzionato davvero bene.

"È un enorme successo poter essere in quello che è probabilmente il posto più sicuro sulla terra durante i Giochi Paralimpici. Siamo molto entusiasti di aver assistito a questi fantastici Giochi e la Cina insieme all'organizzazione di Pechino 2022 riusciranno altrettanto bene nelle Paralimpiadi," ha continuato il numero uno del Cpi.

Nell'inviare il suo messaggio agli atleti per gli imminenti Giochi, Parsons ha detto che il Cpi, la Cina e gli organizzatori di Pechino 2022 hanno lavorato davvero sodo per fornire un ambiente sicuro, in modo che gli atleti possano concentrarsi soltanto sul mettere in pratica ciò a cui si preparano da anni e sul competere al loro massimo livello.

"Riconosco gli enormi sforzi fatti dalla Cina e dal popolo cinese. È super difficile riuscire a realizzare ciò che la Cina sta realizzando. Quindi non ci resta che apprezzarlo, divertirci e gareggiare lealmente", ha detto Parsons.

I Giochi paralimpici invernali di Pechino 2022 si svolgeranno dal 4 al 13 marzo. (XINHUA)