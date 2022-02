Pechino 2022: Cpi, Paralimpiadi saranno un successo (2)

(XINHUA) - PECHINO, 25 FEB - Nell'inviare il suo messaggio agli atleti per gli imminenti Giochi, Parsons ha detto che il Cpi, la Cina e gli organizzatori di Pechino 2022 hanno lavorato davvero sodo per fornire un ambiente sicuro, in modo che gli atleti possano concentrarsi soltanto sul mettere in pratica ciò a cui si preparano da anni e sul competere al loro massimo livello.

"Riconosco gli enormi sforzi fatti dalla Cina e dal popolo cinese. È super difficile riuscire a realizzare ciò che la Cina sta realizzando. Quindi non ci resta che apprezzarlo, divertirci e gareggiare lealmente", ha detto Parsons.

I Giochi paralimpici invernali di Pechino 2022 si svolgeranno dal 4 al 13 marzo. (XINHUA)