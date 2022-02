Paralimpici cinesi pronti per Pechino 2022

(XINHUA) - LANZHOU, 25 FEB - Dopo 55 giorni di allenamento, 33 atleti delle squadre paralimpiche cinesi di sci di fondo e biathlon sono partiti per Pechino stamattina dal centro di allenamento nazionale per eventi sulla neve di Baiyin, nella provincia del Gansu, nella Cina nord-occidentale.

Gli sportivi hanno iniziato ad arrivare nella città di Baiyin all'inizio di gennaio. Sia gli atleti che gli allenatori sono ansiosi di ottenere grandi risultati durante il grande evento.

La manifestazione sportiva imminente entusiasma Guo Yujie e i suoi compagni di squadra. Guo si unirà sia alla gara di sci di fondo che a quella di biathlon, durante i Giochi Paralimpici Invernali di Pechino.

"Farò del mio meglio per raggiungere un risultato soddisfacente. Spero che tutti gli atleti possano ricevere dei riconoscimenti", ha dichiarato Guo, aggiungendo che gareggerà per la sua patria in questa competizione che si terrà in casa.

Durante gli ultimi 55 giorni, tutti gli atleti si sono allenati dall'alba al tramonto. L'intera squadra non ha preso nemmeno un giorno di riposo durante le vacanze per il Capodanno cinese.

Zhu Dewen, capo allenatore delle squadre paralimpiche cinesi di sci di fondo e biathlon, ha precisato che la pista da sci di Baiyin è molto simile a quella dei Giochi Paralimpici Invernali di Pechino.

"Allenarsi su questa pista migliorerà le prestazioni sportive degli atleti", ha affermato Zhu. (SEGUE)