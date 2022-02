Paralimpici cinesi pronti per Pechino 2022 (2)

(XINHUA) - LANZHOU, 25 FEB - I 33 atleti paralimpici cinesi gareggeranno in 38 eventi da medaglia nello sci di fondo e nel biathlon a Pechino 2022.

Molti residenti locali sono venuti alla base per partecipare a una breve cerimonia di saluto. Alcuni si sono esibiti nel Taipinggu, una danza accompagnata da tamburi tradizionali, come simbolo del patrimonio culturale cinese intangibile, per fare i loro migliori auguri alle squadre.

Li Jianrong, cittadina di Baiyin, è venuta alla base e ha sciato diverse volte negli ultimi giorni ed è sempre stata orgogliosa di vedere gli atleti che si allenano nella struttura.

"Pechino 2022 ha permesso a molti membri della mia famiglia di praticare gli sport invernali", ha detto Li, aggiungendo che è rimasta colpita dal grande impegno degli atleti e degli allenatori.

La Cina invierà 96 atleti paralimpici a Pechino 2022. È la più grande delegazione cinese per i Giochi Invernali e sarà la sesta volta che la Cina partecipa ai Giochi Paralimpici Invernali. (XINHUA)