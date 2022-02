Covid: Cina,17 nuovi casi locali a Hohhot

(XINHUA) - HOHHOT, 25 FEB - Sono 17 i nuovi casi confermati di Covid-19 a trasmissione locale tra la mezzanotte e le 14:00 (ora locale) di oggi a Hohhot, capoluogo della regione autonoma cinese della Mongolia Interna.

Questo quanto emerso in conferenza stampa.

Secondo i dati aggiornati alle 14:00 di oggi, nel corso dell'ultima insorgenza sono stati registrati 300 casi locali confermati in città, di cui nove sono stati dimessi dall'ospedale e trasferiti in una struttura di riabilitazione per ulteriore osservazione medica.

Hohhot darà il via al suo ottavo round di tamponi molecolari di massa a partire dalle 7:00 di domani mattina. (XINHUA)