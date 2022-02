Covid: 82 nuovi casi locali in Cina continentale

(XINHUA) - PECHINO, 25 FEB - Ieri in Cina continentale sono state segnalate 82 infezioni di Covid-19 a trasmissione locale; lo ha reso noto oggi la Commissione Sanitaria Nazionale.

Di queste, 30 sono emerse nella Mongolia Interna, 18 nel Liaoning, 8 nel Guangdong, 5 per provincia nel Sichuan e nello Yunnan, 4 nel Guangxi e 3 nello Shanxi. Nel consueto bollettino giornaliero, l'ente ha inoltre segnalato 2 casi ciascuno a Pechino, nello Jiangsu e nell'Hubei e uno ciascuno a Tianjin, nell'Heilongjiang e nello Shandong.

Quest'ultimo ha inoltre registrato 142 nuovi contagi importati in 12 suddivisioni a livello provinciale.

A Shanghai sono emersi 7 nuovi casi sospetti tutti provenienti dall'estero. Non vi sono stati ulteriori decessi correlati alla malattia.

Sempre ieri è stato inoltre riferito di 109 asintomatici, 87 dei quali provenienti dall'estero.

Al 24 febbraio il totale dei contagi confermati in Cina continentale, che comprende i casi locali e quelli importati, ha raggiunto quota 108.604 con 2.254 pazienti ancora in terapia, di cui 18 in condizioni gravi.

Da inizio pandemia, in Cina continentale sono in totale 4.636 le persone che hanno perso la vita a causa del virus. (XINHUA)