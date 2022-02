Cinema: anteprima produzione sino-greca in Grecia

(XINHUA) - ATENE, 25 FEB - Un lungometraggio co-prodotto da Grecia e Cina dal titolo 'A Day in the Life of a Teddy Bear' ha debuttato ieri nelle sale greche.

Girato nel 2019 tra Grecia, Cina e Austria, il film racconta la storia di Panos, un architetto greco che si trasferisce a Shanghai per lavoro; qui, incontra Jinxi, una violinista cinese che progetta di trasferirsi a Vienna per i suoi studi musicali.

Il film è stato scritto e diretto da Vassilis Xiros, che dal 2015 al 2019 ha ricoperto la carica di console generale della Grecia a Shanghai. Il suo debutto alla regia è stato anche il suo ultimo progetto in Cina, dato che pochi giorni prima dell'inizio delle riprese aveva già terminato il suo mandato diplomatico.

Quello in corso è l'Anno della Cultura e del Turismo Cina-Grecia e Xiros, che ora lavora ad Atene come consulente del ministro greco della Cultura e dello Sport, ha detto di essere felice che il suo film possa aiutare a colmare i divari culturali tra i due Stati. "In entrambi i Paesi c'è una percezione vagamente positiva dell'altro, ma in realtà sia in Grecia che in Cina sappiamo poco delle rispettive quotidianità e culture", ha detto l'ex diplomatico.

Quest'ultimo ha concluso: "tale divario può essere colmato solo attraverso gli scambi culturali e l'Anno della Cultura e del Turismo può servire efficacemente a questo scopo, nonostante le limitazioni dovute alla pandemia (di Covid-19)". (XINHUA)