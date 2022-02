Cina:transazioni forex per 19.450 mld yuan a gennaio

(XINHUA) - PECHINO, 25 FEB - Il mercato cinese dei cambi (forex) ha registrato transazioni per 19.450 miliardi di yuan, equivalenti a 3.060 miliardi di dollari nel mese di gennaio.

Questo quanto emerge dai dati ufficiali di oggi.

In particolare, la State Administration of Foreign Exchange ha evidenziato che il mese scorso il volume di transazione del mercato dei clienti ammontava a 3.320 miliardi di yuan, mentre quello del mercato interbancario ha totalizzato 16.130 miliardi di yuan.

In termini di prodotti, nel mese di gennaio il volume cumulativo delle transazioni del mercato spot è stato di 6.520 miliardi di yuan, mentre quello del mercato dei derivati di 12.930 miliardi di yuan. (XINHUA)