Cina: prevista robusta domanda di alloggi

(XINHUA) - PECHINO, 25 FEB - La Cina si aspetta una robusta e rigida domanda di alloggi; è quanto ha affermato ieri l'autorità preposta alla regolamentazione degli alloggi del Paese, vista la maggiore domanda nel settore sostenuta da un afflusso di migranti nelle aree urbane e dal desiderio delle persone di vivere in abitazioni migliori.

Wang Menghui, ministro degli Alloggi e dello Sviluppo Urbano-Rurale, in conferenza stampa ha dichiarato che ogni anno nelle aree urbane vengono creati oltre 11 milioni di nuovi posti di lavoro, fattore che ha generato una robusta domanda di alloggi nel Paese.

Quest'ultimo ha sottolineato che la Cina è ancora nella fase di rapida urbanizzazione, come indicato dall'aumento della popolazione e del numero di famiglie presenti nelle aree urbane.

I dati ufficiali relativi a fine 2021 mostrano che il numero di residenti cittadini permanenti in Cina è salito al 64,72% e si prevede che continuerà a crescere nel quadro del processo di urbanizzazione del Paese. (SEGUE)