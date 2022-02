Cina: prevista robusta domanda di alloggi (3)

(XINHUA) - PECHINO, 25 FEB - L'alto funzionario ha informato che sarà promossa la ricostruzione delle vecchie comunità residenziali urbane, insieme ai grandi progetti di ristrutturazione come le reti di condutture urbane, aggiungendo che il Paese mira anche a far progredire la costruzione di nuove infrastrutture digitalizzate, intelligenti e basate sulla rete.

In un meeting economico annuale tenutosi a dicembre, la Cina si è impegnata a soddisfare al meglio la ragionevole domanda di alloggi da parte degli acquirenti e ad adottare politiche specifiche per la città al fine di stimolare il ciclo virtuoso e lo sviluppo sano del settore.

In ultima battuta Wang ha dichiarato che, poiché l'industria immobiliare è un settore importante per sostenere il mercato interno, il Ministero adotterà delle misure per espandere la domanda interna e stabilizzare la crescita, contribuendo a un più ampio sviluppo economico. (XINHUA)