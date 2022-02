Cina: prevista robusta domanda di alloggi (2)

(XINHUA) - PECHINO, 25 FEB - Oltre alla domanda dei nuovi arrivati nelle città, il Ministro ha spiegato che anche i residenti cittadini in uscita desiderano migliorare il proprio ambiente e le proprie condizioni di vita, mentre le comunità residenziali costruite prima del 2000 non riescono a soddisfare il desiderio di abitazioni più grandi e migliori.

Quest'ultimo ha evidenziato che lo sviluppo urbano della Cina è entrato in una fase cruciale di rinnovamento urbano e il Paese vanta una grande domanda interna, spiegando che questo processo comporta il rinnovo delle vecchie infrastrutture, nonché la costruzione di nuove.

Wang ha posto enfasi sul fatto che, tenendo conto di tali richieste, il Ministero prevede di aumentare la fornitura di alloggi in affitto sovvenzionati dal governo, inclusi 2,4 milioni di unità abitative quest'anno, e di ristrutturare oltre 1,2 milioni di case nelle aree degradate.

Mentre è in corso lo sviluppo di politiche per garantire la soddisfazione sia della robusta domanda di alloggi che di miglioramenti, la Cina si impegnerà a stabilizzare i prezzi dei terreni e delle abitazioni, nonché le aspettative.

Il Ministro ha annunciato che il Paese lavorerà per assicurarsi che il mercato immobiliare funzioni senza problemi e che manterrà la continuità e la stabilità delle politiche di regolamentazione. (SEGUE)