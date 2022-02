Cina: lo zucchero artigianale, attività redditizia

(XINHUA) - HAIKOU, 25 FEB - In occasione del Festival di Primavera, Wu Shaoyu è riuscita a vendere online 230.000 yuan (36.400 dollari) di zucchero artigianale.

Quest'ultima, erede della produzione tradizionale di zucchero di Hainan, mestiere che ha ricevuto un riconoscimento a livello provinciale in questa suddivisione della Cina meridionale, afferma : "ciò testimonia che con i giusti canali di vendita, l'artigianato tradizionale dimostrerà il suo valore".

Wu è anche un'influencer attiva sui social, con circa 23.000 follower e il suo account ha ottenuto quasi 106.000 like su Douyin, popolare app di video brevi in Cina e in quanto abitante di Hainan, promuove con passione il tradizionale zucchero artigianale, nella speranza che questo settore acquisisca una maggiore attenzione da parte del pubblico.

CULTURA AGRODOLCE DELLO ZUCCHERO Wu è cresciuta a Xuelan, un piccolo villaggio nella città di Danzhou, nella provincia di Hainan, dove la maggior parte degli abitanti si guadagnava da vivere coltivando canna da zucchero.

Quest'ultima ricorda che "ogni famiglia sapeva come realizzare lo zucchero a mano", spiegando come la gente del posto lo produceva seduta sotto una capanna di paglia con una grande ciotola.

Inoltre, la donna ha aggiunto: "la gente ricavava dei quadrati di zucchero nero dalle canne da zucchero che coltivava, e ne lasciava un po' a casa per i bambini come spuntino", e prosegue, "il resto dello zucchero veniva venduto al mercato rurale locale per aumentare il reddito familiare. Erano giorni dolci e indimenticabili".

Purtroppo, la tradizionale tecnica di produzione dello zucchero ha gradualmente perso popolarità con lo sviluppo della moderna industria saccarifera. (SEGUE)