Cina: lo zucchero artigianale, attività redditizia

(XINHUA) - HAIKOU, 26 FEB - In occasione del Festival di Primavera, Wu Shaoyu è riuscita a vendere online 230.000 yuan (36.400 dollari) di zucchero artigianale.

Quest'ultima, erede della produzione tradizionale di zucchero di Hainan, mestiere che ha ricevuto un riconoscimento a livello provinciale in questa suddivisione della Cina meridionale, afferma : "ciò testimonia che con i giusti canali di vendita, l'artigianato tradizionale dimostrerà il suo valore".

Wu è anche un'influencer attiva sui social, con circa 23.000 follower e il suo account ha ottenuto quasi 106.000 like su Douyin, popolare app di video brevi in Cina e in quanto abitante di Hainan, promuove con passione il tradizionale zucchero artigianale, nella speranza che questo settore acquisisca una maggiore attenzione da parte del pubblico. (SEGUE)