Cina: lo zucchero artigianale, attività redditizia (5)

(XINHUA) - HAIKOU, 25 FEB - Wu ha iniziato a caricare video su Internet nell'aprile del 2020. In meno di due anni, ne aveva creati circa 50 che presentavano la bellezza del suo villaggio natale, così come il cibo locale, realizzando ogni filmato con cura.

Nei suoi video, l'artigiana fa vedere come taglia la legna, come coltiva e raccoglie le verdure, e le prelibatezze che prepara. Non vende zucchero direttamente tramite i video, ma lo stile di vita rurale, semplice e sereno ha evocato un senso di nostalgia tra molti cittadini che ora ordinano lo zucchero nel suo store: "per molti, non si tratta solo di zucchero, ma di un sentimento nostalgico" ha spiegato.

Mentre gli affari di Wu stanno prosperando, la donna sta guidando verso il benessere anche le oltre 370 famiglie locali che lavorano con lei: "questo è un sogno che si avvera" ha affermato per poi aggiungere, "sono felice che la tradizione artigianale della produzione dello zucchero stia gradualmente brillando sotto ai riflettori". (XINHUA)