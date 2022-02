Cina: lo zucchero artigianale, attività redditizia (4)

(XINHUA) - HAIKOU, 25 FEB - DOLCI AFFARI Nel 2013 Wu ha rinunciato alla sua carriera a Shanghai ed è tornata al villaggio di Xuelan per riportare in vita lo splendore dell'attività legata allo zucchero. Insieme al padre ha realizzato una base di produzione tradizionale per aiutare a proteggere e tramandare il mestiere.

L'artigiana ha raccontato: "avevamo una vecchia casa, una mucca per tirare la macina e grandi ciotole per stufare lo zucchero", e prosegue, "il processo è abbastanza complicato e include 18 passaggi".

Wu si è resa conto che l'espansione dei nuovi canali di vendita era essenziale per far conoscere meglio lo zucchero tradizionale al pubblico. Così ha scelto di esplorare un settore emergente: i video brevi.

Secondo un rapporto pubblicato dalla società di ricerca AskCi Consulting con sede a Shenzhen, a giugno 2021 la Cina ha contato circa 880 milioni di utenti di video brevi online e il numero è destinato a crescere. Un altro rapporto pubblicato da Csm Media Research evidenzia che quasi il 42,8% degli utenti di video brevi ha iniziato a caricare i propri filmati. (SEGUE)