Cina: lo zucchero artigianale, attività redditizia (2)

(XINHUA) - HAIKOU, 25 FEB - Wu ha spiegato: "nel mio villaggio la fabbricazione tradizionale di zucchero è svanita e il numero di abitanti che padroneggiavano questa tecnica è gradualmente diminuito", aggiungendo, "ma soprattutto, gli abitanti del villaggio che coltivavano e vendevano canna da zucchero per vivere sono lentamente scivolati nella povertà".

L'artigiana lavorava nella metropoli di Shanghai ma ogni volta che tornava a casa, suo padre si lamentava della situazione.

"Sto invecchiando, la grande ciotola si sta rovinando e le tradizionali tecniche di produzione dello zucchero stanno morendo"; è quanto le diceva spesso il genitore, aggiungendo, "probabilmente non potrò mai più mangiare lo zucchero fatto in casa. Sono triste." Queste parole hanno colpito Wu che ha deciso di contribuire a tramandare le antiche tecniche di produzione: "se perdiamo la nostra tradizione, perdiamo le nostre radici". (SEGUE)