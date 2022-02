Cina: il banano e il dolce sapore del successo

(XINHUA) - HAIKOU, 25 FEB - Allo spuntare dell'alba, Wang Hai apre la sua porta si dirige nei campi di banani per controllare le condizioni delle piante.

Il 60enne dichiara: "di solito cammino tra i miei campi per tre o quattro ore al giorno".

Wang è il direttore della piantagione di banani di Longhan, nella contea di Lingao, nella provincia meridionale cinese dell'Hainan. Si occupa di circa 67 ettari di coltivazioni di banani e negli ultimi anni ha raccolto solidi profitti grazie al suo duro lavoro, commentando che "la vita è molto meglio adesso".

La carriera di Wang nelle piantagioni sta fiorendo mentre la Cina promuove la rivitalizzazione delle zone rurali.

Il 22 febbraio il Paese ha presentato il suo 'Documento centrale n. 1' di quest'anno, evidenziando gli sforzi profusi per stabilizzare e aumentare la produzione agricola, incrementando al contempo i redditi degli agricoltori in maniera costante.

DA GUARDIA DI SICUREZZA AD AGRICOLTORE ESPERTO Il primo ingresso di Wang nel settore della frutta tropicale è avvenuto anni fa come guardia di sicurezza. Inizialmente, lui e gli altri abitanti del villaggio erano soliti sbarcare il lunario attraverso la coltivazione del riso e della canna da zucchero.

L'uomo racconta: "a quel tempo la vita era dura e vivevo in una casa senza finestre".

Nel 2000, un'azienda agricola ecologica si è stabilita nel villaggio per intraprendere l'attività di piantagione dei banani. Wang ha colto l'opportunità e ha fatto domanda per diventare una guardia di sicurezza, assicurandosi il lavoro.

Quest'ultimo ricorda: "le mie responsabilità includevano la cura degli alberi, evitare che il bestiame danneggiasse la piantagione".

Anche se il lavoro forniva un reddito costante, non era all'altezza della sua ambizione, che era quella di imparare a coltivare il banano.

L'agricoltore spiega: "quando pattugliavo le piantagioni, osservavo il modo in cui i lavoratori fertilizzavano i campi", e aggiunge, "ho imparato quanto e quando fertilizzare ogni pianta".

Wang all'epoca prendeva appunti per imparare le tecniche di coltivazione, e presto è riuscito a padroneggiarne tali abilità.

VERSO IL SUCCESSO Dopo qualche anno, il capo dell'azienda ha riconosciuto il potenziale di Wang e lo ha nominato direttore di un piccolo appezzamento di banani, affidandogli tutta la responsabilità: dalla coltivazione all'elettricità, fino all'irrigazione.

Grazie alle competenze che aveva acquisito, il primo lotto di banani di Wang ha prodotto oltre 350 kg di raccolto per ettaro, superando di gran lunga la produzione media degli anni precedenti.

Il 60enne commenta: "è stato un risultato abbastanza impressionante, così il mio capo mi ha trasferito in campi più grandi".

Con i soldi guadagnati, Wang si è costruito una casa nuova e ha acquistato diverse auto per la sua famiglia ma la carriera dell'agricoltore non è stata tutta rose e fiori: nel 2010, un tifone ha completamente distrutto le sue piantagioni, lasciandolo devastato.

Quest'ultimo ricorda: "non sapevo cosa fare in quel momento, ero in perdita", e aggiunge che è stato l'incoraggiamento del personale della sua azienda a infondergli speranza, citando, "la vita va avanti, qualsiasi cosa succeda".

Il disastro naturale è arrivato in realtà come una benedizione sotto mentite spoglie, in quanto gli ha insegnato a prepararsi al meglio per le calamità future, tagliando le foglie dei banani per mitigarne l'impatto.

Attualmente, nei campi di banani di Wang sono impiegati 18 lavoratori, tutti abitanti dei villaggi locali. Ognuno di essi può arrivare a guadagnare fino a 20.000 dollari l'anno, molto di più rispetto a quello che guadagnavano con la coltivazione del riso o della canna da zucchero.

Il 60enne ha ora in mente progetti più ambiziosi per la sua carriera agricola: "abbiamo intenzione di coltivare più frutta tropicale, come l'ananas, che ha un alto valore economico." Wang crede che in futuro gli abitanti della zona andranno incontro a maggiore prosperità.