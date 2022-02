Cina: il banano e il dolce sapore del successo (2)

(XINHUA) - HAIKOU, 25 FEB - VERSO IL SUCCESSO Dopo qualche anno, il capo dell'azienda ha riconosciuto il potenziale di Wang e lo ha nominato direttore di un piccolo appezzamento di banani, affidandogli tutta la responsabilità: dalla coltivazione all'elettricità, fino all'irrigazione.

Grazie alle competenze che aveva acquisito, il primo lotto di banani di Wang ha prodotto oltre 350 kg di raccolto per ettaro, superando di gran lunga la produzione media degli anni precedenti.

Il 60enne commenta: "è stato un risultato abbastanza impressionante, così il mio capo mi ha trasferito in campi più grandi".

Con i soldi guadagnati, Wang si è costruito una casa nuova e ha acquistato diverse auto per la sua famiglia ma la carriera dell'agricoltore non è stata tutta rose e fiori: nel 2010, un tifone ha completamente distrutto le sue piantagioni, lasciandolo devastato.

Quest'ultimo ricorda: "non sapevo cosa fare in quel momento, ero in perdita", e aggiunge che è stato l'incoraggiamento del personale della sua azienda a infondergli speranza, citando, "la vita va avanti, qualsiasi cosa succeda".

Il disastro naturale è arrivato in realtà come una benedizione sotto mentite spoglie, in quanto gli ha insegnato a prepararsi al meglio per le calamità future, tagliando le foglie dei banani per mitigarne l'impatto.

Attualmente, nei campi di banani di Wang sono impiegati 18 lavoratori, tutti abitanti dei villaggi locali. Ognuno di essi può arrivare a guadagnare fino a 20.000 dollari l'anno, molto di più rispetto a quello che guadagnavano con la coltivazione del riso o della canna da zucchero.

Il 60enne ha ora in mente progetti più ambiziosi per la sua carriera agricola: "abbiamo intenzione di coltivare più frutta tropicale, come l'ananas, che ha un alto valore economico." Wang crede che in futuro gli abitanti della zona andranno incontro a maggiore prosperità. (XINHUA)