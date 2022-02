Cina: forte slancio crescita zone high-tech nel 2021

(XINHUA) - PECHINO, 25 FEB - Le zone ad alta tecnologia nazionali in Cina hanno mostrato una forte capacità anti-rischio e uno slancio di crescita; lo ha affermato oggi in conferenza stampa Shao Xinyu, vice ministro della Scienza e della Tecnologia.

Quest'ultimo ha precisato che il reddito annuale per il 2021 delle 169 zone high-tech a livello statale del Paese dovrebbe superare quota 48.000 miliardi di yuan (circa 7.600 miliardi di dollari), con un aumento di circa il 12% su base annua.

Shao ha aggiunto che secondo la stima iniziale, i profitti di tali zone ammontano a 4.200 miliardi di yuan, un aumento su base annua pari a circa il 17%.

Il funzionario ha inoltre sottolineato che le zone high-tech nazionali hanno contribuito a circa il 13% del Pil cinese occupando appena lo 0,1% della superficie del Paese. (XINHUA)