Cina: cresce commercio estero 2021 zona pilota Anhui

(XINHUA) - HEFEI, 25 FEB - La zona pilota di libero scambio nella provincia orientale cinese dell'Anhui ha generato nel 2021 un commercio estero di oltre 154 miliardi di yuan (circa 24,3 miliardi di dollari), pari al 22,3% del totale della provincia.

Secondo l'ufficio amministrativo della China (Anhui) Pilot Free Trade Zone infatti, lo scorso anno nella zona pilota sono state costituite in totale 13.000 nuove imprese e vi è stata la sottoscrizione di 795 progetti, con un investimento contrattuale complessivo di 319,5 miliardi di yuan.

Ieri Zhang Jian, a capo del dipartimento provinciale del commercio di Anhui e direttore dell'ufficio amministrativo della zona pilota di libero scambio ha asserito in conferenza stampa: " quest'anno coglieremo opportunità come il Regional Comprehensive Economic Partnership per attirare più investimenti e aumentare il commercio estero".

Istituita nel settembre 2020 con tre sottozone nelle città di Hefei, Wuhu e Bengbu, la zona pilota di libero scambio dell'Anhui si è sviluppata rapidamente divenendo una piattaforma di apertura e sviluppo di alto livello. (XINHUA)