Cina: 1,03 mld utenti internet a fine 2021

(XINHUA) - PECHINO, 25 FEB - Il numero di utenti Internet in Cina ha superato quota 1,03 miliardi a dicembre 2021, con un aumento di quasi 43 milioni rispetto a fine 2020.

È quanto emerge oggi da un rapporto sullo sviluppo di Internet nel Paese orientale rilasciato dal China Internet Network Information Center secondo il quale, infatti, il tasso di penetrazione di Internet ha raggiunto il 73%.

Il documento evidenzia che tra gli utenti di Internet, circa il 27,5% vive in aree rurali e l'11,5% è di età pari o superiore ai 60 anni.

Dai dati si evince inoltre l'incremento dei servizi per gli uffici e l'assistenza sanitaria online, contando rispettivamente 469 e 298 milioni di utenti. (XINHUA)