Pechino 2022: Main Media Center passa a Paralimpiadi

(XINHUA) - PECHINO, 24 FEB - Con la chiusura dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022, il centro stampa principale (main media center o Mmc) è ufficialmente entrato nella fase di transizione per servire meglio i Giochi Paralimpici Invernali di Pechino 2022.

Secondo Huang Hui, dirigente che gestisce la sede e le infrastrutture dell'Mmc, la trasformazione degli uffici per i comitati paralimpici nazionali è stata completata, mentre la transizione in altre aree del centro dovrebbe essere ultimata entro il 27 febbraio.

"Durante questo periodo, il nostro compito è assistere il personale dei media nel trasloco, in modo da completare la transizione alle Paralimpiadi e preparare le strutture con maggiore accessibilità", ha dichiarato Huang.

Uno schermo multimediale è stato allestito all'ingresso del primo piano come guida. Cartelli speciali per l'accessibilità sono stati collocati in aree come la toilette e sul pavimento.

Sono state anche allestite rampe nei punti di arrivo e di accesso, mentre le mense sono state dotate di postazioni per la disinfezione delle mani più basse e di posti a sedere per chi utilizza una sedia a rotelle.

Inoltre, i loghi olimpici all'interno dell'Mmc sono stati sostituiti da quello paralimpico, Agitos.

"Le decorazioni come l'esterno dell'ascensore, gli striscioni e la lavagna di sfondo nella sala conferenze sono stati trasformati secondo lo stile delle Paralimpiadi Invernali", ha affermato Yang Linlin, manager che si occupa del brand, dell'identità e dell'aspetto del team operativo dell'Mmc.

Nel frattempo, i membri dello staff hanno lavorato alle fermate dell'autobus fuori dall'Mmc. "La sostituzione dei segnali delle fermate di tutte le 12 linee sarà completata oggi", ha precisato Zhang Yizhao, vicedirettore dei servizi di traffico per l'Mmc.

Le Paralimpiadi invernali di Pechino 2022 si terranno dal 4 al 13 marzo. (XINHUA)